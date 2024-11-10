«Хезболла» атаковала базу ЦАХАЛ в 55 км от границы с Ливаном

Шиитская организация «Хезболла» ударила беспилотными летательными аппаратами по базе израильских войск связи в 55 км от границы с Ливаном. Об этом сообщило формирование в своем телеграм-канале.

«Звено беспилотников исламского сопротивления впервые атаковало стратегический объект в Эйн-Хузлуте к югу от Тивериадского озера, где находится база израильских войск связи, - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в при проведении операции все наземные цели были поражены.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об атаке «Хезболлы» с территории Ливана по Израилю. Ведомство заявило, что было выпущено около 80 снарядов за сутки.