Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в 2024 году ожидается рост ВВП России на 3,9%.

Экономика стран АТЭС чувствует себя уверенно по сравнению с другими регионами мира, отметил он. Темпы роста ВВП в странах содружества превышают среднемировые показатели.

Оверчук подчеркнул, что это результат мер, направленных на развитие экономики, включая финансовую политику, инфраструктуру, цифровизацию, построение экономики знаний и повышение уровня образования населения.

Все эти меры дают положительный результат, отметил вице-премьер РФ. По его словам, показатели России и ожидаемый рост ВВП на уровне 3,9% также соответствуют общей картине.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что за первые три квартала 2024 года ВВП России увеличился более чем на 4%.