Опубликована итоговая декларация саммита АТЭС в Сан-Франциско

В итоговой декларации саммита АТЭС в США содержится призыв к созданию открытой, свободной и предсказуемой торговой среды.

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Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговой декларации подтвердили свою приверженность сохранению открытых рынков. Из документа следует, что участники обязались устранять перебои в цепочках поставок.

Кроме того, главы делегаций указали на важность многосторонней торговой системы, в основу которой должна лечь Всемирная торговая организация. Именно она, по мнению участников саммита, продолжает оставаться катализатором роста региона, хоть и требует реформ. В целом, страны АТЭС видят необходимость в создании свободной, открытой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, пишет РИА Новости.

В итоговой декларации также содержится призыв активизировать борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. Участники саммита обязались бороться с ее последствиями, а также реализовать дорожную карту по обеспечению продовольственной безопасности к 2030 году.

Ранее глава российской делегации в Сан-Франциско Алексей Оверчук заявил о согласовании итоговой декларации участниками саммита с полным учетом позиций России.