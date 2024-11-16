Бастрыкину доложат о массовом отравлении в школе в Чувашии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации с массовым отравлением в школе Новочебоксарска в Чувашии. Уголовное дело по факту отравления завели накануне, 15 ноября.

«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Ученики и сотрудники школы были вынуждены обратиться в медучреждения после обеда в школьной столовой, первые случаи появились в четверг, 14 ноября. По последним данным регионального Минздрава, 205 человек сообщили об отравлении, число пострадавших растет, днем их количество равнялось 171.

В итоге было заведено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.