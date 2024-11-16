МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкину доложат о массовом отравлении в школе в Чувашии

На данный момент известно о 205 случаях отравления после посещения столовой в одной из школ Новочебоксарска.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 20:31:10
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Globallookpress

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации с массовым отравлением в школе Новочебоксарска в Чувашии. Уголовное дело по факту отравления завели накануне, 15 ноября.

«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Ученики и сотрудники школы были вынуждены обратиться в медучреждения после обеда в школьной столовой, первые случаи появились в четверг, 14 ноября. По последним данным регионального Минздрава, 205 человек сообщили об отравлении, число пострадавших растет, днем их количество равнялось 171.

В итоге было заведено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

#школа #ск россии #Александр Бастрыкин #массовое отравление #Чувашия #новочебоксарск #школьная столовая
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 