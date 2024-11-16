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В Чувашии более 170 человек обратились к врачам после обеда в школе

В лечебные учреждения госпитализировали шесть человек.
Сергей Лебедев 2024-11-16 11:51:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Новочебоксарске к врачам за медицинской помощью после посещения школьной столовой обратился 171 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Отмечается, что госпитализированы шесть пациентов. В данный момент все они в состоянии средней степени тяжести. 165 человек находятся на амбулаторном лечении.

О первых случаях заболевания стало известно в четверг, 14 ноября. Тогда в медучреждения обратились 19 учащихся и один учитель из школы №4.

По факту массового заболевания Следственный комитет завел уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.

#отравление #врач #госпитализация #Скорая помощь #Чувашия #новочебоксарск #Пострадали
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