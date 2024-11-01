Al Jazeera: при ударах ЦАХАЛ в Газе погибли 95 человек за сутки

В результате действий Израиля за последние сутки погибли не менее 95 человек в секторе Газа, большинство из которых мирные жители, передает телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере 75 палестинцев были убиты в результате многочисленных авиаударов по северной части сектора Газа, а еще 20 человек были убиты в других частях сектора», - сообщает телеканал.

Израильские военные атакуют не только с воздуха. Al Jazeera сообщает, что бойцы Армии обороны Израиля начали наземное наступление в районе Бейт-Лахии на севере Газы. Палестинцев заставляют покидать свои дома, но даже когда они пытаются уйти, на них нападают.

Всего с начала обострения ближневосточного конфликта в Газе погибли не менее 2 800 человек, пострадали более 13 тысяч граждан, уточнил Минздрав Ливана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала обострение кризиса на Ближнем Востоке «кровавой драмой, которая только набирает обороты».