Заложников из ресторана в пригороде Парижа освободили

Заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа, освободили спустя три часа. Подозреваемый задержан, пишет телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что никто из сотрудников заведения не пострадал. Ранее полиция начала вести переговоры с подозреваемым, после общения с силовиками он решил сдаться, никому навредить он успел.
Напомним, захват произошел сегодня в полдень, подозреваемый является сыном хозяина заведения. Предварительно, у него отмечают проблемы с запрещенными веществами. Цели захвата неизвестны.
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