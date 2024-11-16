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Заложников из ресторана в пригороде Парижа освободили

Никто из них не ранен, подозреваемого задержали.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 18:23:04
© Фото: leduc_baptiste, X

Заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа, освободили спустя три часа. Подозреваемый задержан, пишет телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что никто из сотрудников заведения не пострадал. Ранее полиция начала вести переговоры с подозреваемым, после общения с силовиками он решил сдаться, никому навредить он успел.

Напомним, захват произошел сегодня в полдень, подозреваемый является сыном хозяина заведения. Предварительно, у него отмечают проблемы с запрещенными веществами. Цели захвата неизвестны.  

#Франция #Париж #полиция #заложники #освобождение заложников
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