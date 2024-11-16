Заложников из ресторана в пригороде Парижа освободили

Заложников, удерживаемых в ресторане в пригороде Парижа, освободили спустя три часа. Подозреваемый задержан, пишет телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что никто из сотрудников заведения не пострадал. Ранее полиция начала вести переговоры с подозреваемым, после общения с силовиками он решил сдаться, никому навредить он успел.

Напомним, захват произошел сегодня в полдень, подозреваемый является сыном хозяина заведения. Предварительно, у него отмечают проблемы с запрещенными веществами. Цели захвата неизвестны.