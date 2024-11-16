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Начались переговоры с захватившим четырех заложников во Франции

Преступником оказался сын владельца ресторана, он вооружен ножом.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 18:04:20
© Фото: leduc_baptiste, X

Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, взявшим заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщает BFMTV со ссылкой на парижскую полицию. Преступником оказался сын владельца заведения.

«Мужчина, вооруженный ножом, заперся в ресторане своего отца», - говорится в материале.

Предварительно, мужчина имел проблемы с запрещенными веществами. Его мать утром в субботу, 16 ноября, сообщала врачам о зависимости сына, уточнили в СМИ. Также сообщается о том, что за ситуацией следит министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Напомним, в ресторане города Исси-ле-Мулино удерживают как минимум четырех сотрудников, посетителей среди заложников нет. Улица оцеплена, на месте дежурят правоохранители, пожарные и спасатели.

#Франция #Париж #переговоры #полиция #захват заложников #заложники #Исси-ле-Мулино
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