Начались переговоры с захватившим четырех заложников во Франции

Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, взявшим заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщает BFMTV со ссылкой на парижскую полицию. Преступником оказался сын владельца заведения.

«Мужчина, вооруженный ножом, заперся в ресторане своего отца», - говорится в материале.

Предварительно, мужчина имел проблемы с запрещенными веществами. Его мать утром в субботу, 16 ноября, сообщала врачам о зависимости сына, уточнили в СМИ. Также сообщается о том, что за ситуацией следит министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Напомним, в ресторане города Исси-ле-Мулино удерживают как минимум четырех сотрудников, посетителей среди заложников нет. Улица оцеплена, на месте дежурят правоохранители, пожарные и спасатели.