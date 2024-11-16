AFP: владелец ресторана под Парижем взял сотрудников в заложники

Хозяин ресторана взял нескольких своих сотрудников в заложники в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа, передает AFP. К месту прибыли наряды полиции и пожарные.

«Владелец ресторана в Исси-ле-Мулино "забаррикадировался" в своем заведении в эту субботу, 16 ноября, в полдень», - говорится в сообщении.

По данным BFMTV, владелец ресторана «закрепился там» и продолжает удерживать сотрудников. К данному моменту полиция окружила заведение, весь район оцеплен, однако другие меры еще не были приняты.