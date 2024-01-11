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Путин ознакомится с планами развития городов ДФО в рамках поездки в Хабаровск

В ходе поездки в Хабаровск у президента запланирована рабочая встреча с губернатором края Владимиром Дегтяревым.
Ян Брацкий 2024-01-11 06:15:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Владимир Путин посетит презентации мастер-планов развития городов дальневосточного региона в рамках своей рабочей поездки в Хабаровск. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства... пообщается с местными предпринимателями и проведет открытую встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым», - сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства посетит мультипликационную студию «Мечталет».

А накануне российский лидер прибыл с рабочей поездкой на Чукотку. Президент пообщался с многодетными семьями, участниками спецоперации, а также осмотрел уникальное тепличное хозяйство. Этот визит стал первой региональной поездкой Владимира Путина в наступившем году.

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