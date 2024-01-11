Путин ознакомится с планами развития городов ДФО в рамках поездки в Хабаровск

Президент Владимир Путин посетит презентации мастер-планов развития городов дальневосточного региона в рамках своей рабочей поездки в Хабаровск. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства... пообщается с местными предпринимателями и проведет открытую встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым», - сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства посетит мультипликационную студию «Мечталет».

А накануне российский лидер прибыл с рабочей поездкой на Чукотку. Президент пообщался с многодетными семьями, участниками спецоперации, а также осмотрел уникальное тепличное хозяйство. Этот визит стал первой региональной поездкой Владимира Путина в наступившем году.