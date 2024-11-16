Протестующие отвергли предложение Бжании о досрочных выборах

Протестующие в Абхазии отвергли условия президента Аслана Бжании о проведении досрочных выборов, отказались освобождать правительственные здания и принять отставку главы страны.

Судя по кадрам, оппозиционеры бурно реагируют и требуют его ухода в отставку вместе с министрами.

Абхазский президент, выступая перед своими сторонниками в селе Тамыш озвучил свои предложения, но поддержки у оппозиционного настроенных граждан они не нашла.

На неделе представители оппозиции захватили комплекс правительственных зданий, в одном из которых должен был рассматриваться проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого и выступает оппозиция.