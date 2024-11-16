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Протестующие отвергли предложение Бжании о досрочных выборах

Ранее президент Абхазии заявил, что готов уйти в отставку при условии, если оппозиционеры покинут здание парламента.
Ирина Егорова 2024-11-16 15:02:34
© Фото: DNAbkhazia, Telegram © Видео: DNAbkhazia, Telegram

Протестующие в Абхазии отвергли условия президента Аслана Бжании о проведении досрочных выборов, отказались освобождать правительственные здания и принять отставку главы страны. 

Судя по кадрам, оппозиционеры бурно реагируют и требуют его ухода в отставку вместе с министрами.

Абхазский президент, выступая перед своими сторонниками в селе Тамыш озвучил свои предложения, но поддержки у оппозиционного настроенных граждан они не нашла.

На неделе представители оппозиции захватили комплекс правительственных зданий, в одном из которых должен был рассматриваться проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого и выступает оппозиция.

#протесты #оппозиция #Абхазия #отставка #администрация #условия
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