Протестующие отвергли предложение Бжании о досрочных выборах

Протестующие в Абхазии отвергли условия президента Аслана Бжании о проведении досрочных выборов, отказались освобождать правительственные здания и принять отставку главы страны.
Судя по кадрам, оппозиционеры бурно реагируют и требуют его ухода в отставку вместе с министрами.
Абхазский президент, выступая перед своими сторонниками в селе Тамыш озвучил свои предложения, но поддержки у оппозиционного настроенных граждан они не нашла.
На неделе представители оппозиции захватили комплекс правительственных зданий, в одном из которых должен был рассматриваться проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого и выступает оппозиция.
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