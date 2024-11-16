Актриса Хитяева рассказала о характере Светланы Светличной

Светлана Светличная была очень хорошей актрисой и в то же время непростым человеком. Об этом «Звезде» рассказала народная артистка РСФСР Людмила Хитяева.

По словам Хитяевой, Светличная принимала не каждого, могла поставить человека на место. Однако она всегда притягивала к себе внимание мужчин.

«Она всегда притягивала к себе мужской пол, всегда нравилась. До конца она была ухоженная», - подчеркнула артистка.

Хитяева также поделилась, что для нее смерть заслуженной артистки РСФСР – большая скорбь.

«Сейчас я просто ошарашена. Могу сказать, что она была прекрасной актрисой. Мы с ней общались», - сказала Людмила Хитяева.

Также она обратила внимание на то, что Светлане Светличной было сложно жить в последние годы из-за ухудшения здоровья.

Напомним, актрисы Светланы Светличной не стало сегодня утром. О ее смерти сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Чуть позже стало известно, что актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище. Дату прощания пока не определили.