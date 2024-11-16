МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актриса Хитяева рассказала о характере Светланы Светличной

По словам актрисы, в последние годы Светличной было трудно жить.
Виктория Бокий 2024-11-16 14:49:34
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Светлана Светличная была очень хорошей актрисой и в то же время непростым человеком. Об этом «Звезде» рассказала народная артистка РСФСР Людмила Хитяева.

По словам Хитяевой, Светличная принимала не каждого, могла поставить человека на место. Однако она всегда притягивала к себе внимание мужчин.

«Она всегда притягивала к себе мужской пол, всегда нравилась. До конца она была ухоженная», - подчеркнула артистка.

Хитяева также поделилась, что для нее смерть заслуженной артистки РСФСР – большая скорбь.

«Сейчас я просто ошарашена. Могу сказать, что она была прекрасной актрисой. Мы с ней общались», - сказала Людмила Хитяева.

Также она обратила внимание на то, что Светлане Светличной было сложно жить в последние годы из-за ухудшения здоровья.

Напомним, актрисы Светланы Светличной не стало сегодня утром. О ее смерти сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Чуть позже стало известно, что актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище. Дату прощания пока не определили.

#актриса #наш эксклюзив #светлана светличная #заслуженная артистка рсфср #хитяева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 