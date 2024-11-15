Цивилева проинспектировала санатории Южного военного округа

Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева проверила организацию реабилитации ветеранов СВО в санаториях Южного военного округа. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В филиалах санаторно-курортного комплекса «Сочинский» в Сочи замминистра ознакомилась с бытом и условиями содержания военнослужащих, программой реабилитации пациентов. Как сообщает Минобороны, в лечебно-диагностических корпусах располагаются отделения традиционной медицины, функциональной диагностики, лечебной физкультуры.

Руководители филиалов санатория выступили с докладами. В ходе встречи обсуждались вопросы реконструкции ряда корпусов.

«Необходимо оперативно завершать ремонтные и строительные работы и оперативно вводить в эксплуатацию новые корпуса, расширять коечный фонд для реабилитации военнослужащих и членов их семей», - отметила Цивилева.

В ходе реабилитации учитывается профиль заболевания, под пациента подбирается программа. Проводится комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на восстановление участников спецоперации, получивших ранения во время боевых действий.

Ранее Цивилева заявила, что все военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, получат дополнительно по миллиону рублей. Она отметила, что президент России Владимир Путин принял решение повысить выплаты за повлекшие инвалидность ранения с трех миллионов рублей, как это было ранее, до четырех.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.