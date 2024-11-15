МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева проинспектировала санатории Южного военного округа

Анна Цивилева проверила организацию реабилитации ветеранов специальной военной операции.
2024-11-15 16:09:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева проверила организацию реабилитации ветеранов СВО в санаториях Южного военного округа. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В филиалах санаторно-курортного комплекса «Сочинский» в Сочи замминистра ознакомилась с бытом и условиями содержания военнослужащих, программой реабилитации пациентов. Как сообщает Минобороны, в лечебно-диагностических корпусах располагаются отделения традиционной медицины, функциональной диагностики, лечебной физкультуры.

Руководители филиалов санатория выступили с докладами. В ходе встречи обсуждались вопросы реконструкции ряда корпусов.

«Необходимо оперативно завершать ремонтные и строительные работы и оперативно вводить в эксплуатацию новые корпуса, расширять коечный фонд для реабилитации военнослужащих и членов их семей», - отметила Цивилева.

В ходе реабилитации учитывается профиль заболевания, под пациента подбирается программа. Проводится комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на восстановление участников спецоперации, получивших ранения во время боевых действий.

Ранее Цивилева заявила, что все военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, получат дополнительно по миллиону рублей. Она отметила, что президент России Владимир Путин принял решение повысить выплаты за повлекшие инвалидность ранения с трех миллионов рублей, как это было ранее, до четырех.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Сочи #санаторий #цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 