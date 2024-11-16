FPV-дрон сравнял с землей пикап ВСУ в Харьковской области

Украинский пикап и живая сила ВСУ были уничтожены ударом FPV-дрона группировки войск «Север» в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ и показало кадры атаки.

Военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили цель при помощи БПЛА. После изучения разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевикам ВСУ.

Попадание дрона точно в цель зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили ББМ Stryker ВСУ американского производства.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.