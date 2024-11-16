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FPV-дрон сравнял с землей пикап ВСУ в Харьковской области

Огонь по выявленной цели был открыт после анализа полученных разведданных.
2024-11-16 14:02:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский пикап и живая сила ВСУ были уничтожены ударом FPV-дрона группировки войск «Север» в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ и показало кадры атаки.

Военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили цель при помощи БПЛА. После изучения разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевикам ВСУ.

Попадание дрона точно в цель зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили ББМ Stryker ВСУ американского производства. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #боевики #ВСУ #уничтожение #пикап #Харьковкая область #группировка "север"
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