Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы в Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы. По ее словам, только так можно выйти из «глубокого политического кризиса», в котором находится страна.

«Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента», - сказала она после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран.

Уже на следующей неделе Центральная избирательная комиссия Грузии опубликует итоговый протокол выборов. После этого в течение 10 дней парламент должен собраться по созыву президента. Однако, если Саломе Зурабишвили откажется это сделать, он соберется самостоятельно.

Напомним, на прошедших парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54% голосов избирателей. Оппозиция отказалась признать результаты. Не понравились итоги голосования и западным странам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отметила, что Западу трудно смириться с результатами, так как граждане Грузии сделали свой суверенный выбор.