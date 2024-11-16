Украденного школьницами кота Лучика нашли в Москве на парковке

Кота по кличке Лучик, которого ранее украли школьницы из зоомагазина в Москве, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры.

«Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу», — следует из сообщения.

Отмечается, что животное сильно похудело за время поисков. Также очевидцы сказали, что он был сильно напуган. В субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования.

Ранее две школьницы украли из зоомагазина в Москве кота. Они просто открыли клетку и унесли его. Девочек несколько раз видели в Москве, но после появилась информация, что они сбежали из дома.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что детей нашли в Алуште, в республике Крым. В ближайшее время девочек доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.