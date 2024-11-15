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Укравших кота из зоомагазина в Москве школьниц нашли в Алуште

Девочек доставят обратно в Москву и передадут родителям, им грозит профилактическая работа.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 17:00:17
© Фото: koptevo_ryadom, Telegram © Видео: koptevo_ryadom, Telegram

В Алуште нашли девочек, сбежавших из дома и укравших кота из зоомагазина в Москве, их доставят домой и передадут родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет проведена вся необходимая профилактическая работа», - сообщила она в Telegram.

С девочками проведут профилактические работы, добавила представитель ведомства.

Напомним, кража питомца произошла в среду, 13 ноября. Девочки 10 и 12 лет похитили беспородного кота из вольера, камера в магазине смогла заснять лица школьниц и сам момент кражи. Забрали ли девочки кота с собой в Алушту и вернули ли его в зоомагазин, не уточняется.  

#Москва #МВД РФ #Кража #кот #школьницы #Алушта
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