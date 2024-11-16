Главу ЦИК Грузии облили черной краской на заседании

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председателя Гиорги Каландаришвили облили черной краской. «Поднять руку» и «очернить» главу ЦИК осмелился один из лидеров оппозиционного «Единого нацдвижения» Давид Киртадзе. Свой поступок он объяснил тем, что это «символ фальсификации выборов».

«Ты — позор, позор нашей страны и черное пятно», - выкрикнул Киртадзе в адрес главы ЦИК.

После этого сотрудники службы охраны вывели «художника» из зала.

После инцидента в парламенте началась потасовка, заседание приостановили. Перед зданием ЦИК тем временем проходит акция протеста.

Напомним, правящая «Грузинская мечта» победила на выборах в парламент. Президент и оппозиция страны отказались признавать результаты голосования и объявили протесты.