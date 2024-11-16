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На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.
Сергей Лебедев 2024-11-16 10:41:39
© Фото: Dmytro Smolyenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». Она перестала работать под действием автоматики, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В данный момент энергоснабжение станции осуществляется по линии 330 кВ «Ферросплавная - 1». Из-за отключения пределы и условия безопасности нарушены не были.

Радиационный фон на объекте и прилегающей территории, отмечается в заявлении, не изменился. Все блоки ЗЭАС находятся в состоянии «холодный останов».

Напомним, в начале минувшего сентября сообщалось об отключении высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Тогда энергоснабжение осуществлялось по «Днепровской» линии.

#в стране и мире #станция #отключение #энергоснабжение #запорожская область #заэс
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