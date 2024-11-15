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В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive

Представители турбизнеса неоднократно намеревались пересмотреть систему, например, отдых в отеле «без алкоголя».  
Ирина Егорова 2024-11-15 09:49:49
© Фото: IMAGO, Sportfoto Zink, Wolfgang, Globalloookpress

Отмена системы «все включено» в турецких отелях не скажется на туристическом потоке из России. По словам президента Ассоциации малых отельеров Турции Эртана Устаоглу, путешественникам она приелась, от all inclusive устали.

«Не думаю, что это будет способствовать снижению. Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», - сообщил эксперт РИА Новости.

Аналогичного мнения придерживается и советник мэра Антальи по туризму Осман Айык. Он считает, что полный отказ от системы «все включено» в турецких гостиницах маловероятен, однако не исключено появление новых вариаций, передает РИА Новости.

Представители турбизнеса неоднократно намеревались пересмотреть систему. Например, предлагался вариант опционного выбора, когда отдыхающие выбирают только необходимые для себя услуги. Допустим, отдых в отеле «без алкоголя».  

Ранее говорилось, что поездки в Турцию с безалкогольным all inclusive стоят дешевле обычных на 7-10%. Насколько будет выгоднее традиционных пакетов модель «плати столько, сколько используешь», пока неизвестно.

#в стране и мире #Турция #отдых #Туристы #система #путешествие #все включено #отток
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