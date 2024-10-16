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Турецкий бизнесмен обвинил туристов в «потребительским терроризме»

Эксперт Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутта оценил ежегодные потери турецкого бизнеса от системы «все включено» в $1,4 млрд.
Ян Брацкий 2024-10-16 01:25:19
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

Турецких гостиниц, принимающих туристов по системе «все включено», должно стать меньше. В этом уверен один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутта. По его мнению, система безлимитного питания давно превратилась в потребительский «терроризм».

«Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система "все включено", будет сокращаться», - заявил Коркутта в интервью газете Türkiye.

Речь о больших объемах продуктов, которые предприниматели не могут в полной мере реализовать. По оценкам экспертов, с каждой тарелки в ресторане при отеле выбрасывается до 400 граммов еды. В этих условиях отельеры несут убытки.

Бизнесмен уверен, что необходимо переходить на новую схему организации питания отдыхающих. Для этого бизнесмены из сферы обслуживания должны кооперироваться и действовать сообща, в интересах друг друга, уверен Коркутта.

Например, туристов можно вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности, полагает предприниматель.

К слову, дискуссия об отмене системы «все включено» регулярно поднимается в Турции после завершения туристического сезона. Но несмотря на это, отелей, работающих именно так, по-прежнему очень много. Они популярны у туристов со всего мира. Поэтому многие отельеры сокращают ассортимент блюд, но не отказываются от системы в целом.

#Экономика #Турция #отпуск #туризм #all inclusive
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