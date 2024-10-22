Экипаж Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Армейская авиация продолжает громить врага. Минобороны России сообщает об успешном ударе, который нанес экипаж вертолета Ми-28НМ, действовавший в составе смешанной тактической группы.

Целью удара стал украинский опорный пункт в приграничном районе Курской области. Его было необходимо уничтожить, чтобы поддержать наземные войска.

Летчики применили авиаракеты, целясь по координатам, которые предоставили авиационные наводчики. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение цели.

«Каждый вылет для нас - большая ответственность. Работаем на результат, победа будет за нами», - заявил командир вертолета Илья.

Нанеся удар, экипажи смешанной тактической группы выполнили противоракетное маневрирование на предельной высоте и отстрелили тепловые ловушки.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.