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Трамп после выборов встретился с первым иностранным лидером

Избранный американский президент в резиденции Мар-а-Лаго встретился с Хавьером Милеем.
Сергей Лебедев 2024-11-15 06:47:00
© Фото: madorni, X

В четверг избранный президент США Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго встретился с аргентинским лидером Хавьером Милеем. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя южноамериканского государства.

«Хавьер, хотел бы поздравить тебя с работой, которую ты проделал для Аргентины. Ты проделал фантастическую работу за очень короткий промежуток времени», - сказал Трамп в ходе встречи.

Милей стал первым из иностранных лидеров, с которым провел встречу Трамп после победы на выборах президента США.

Напомним, сразу после того, как стало известно, что новым американским лидером станет Трамп, одними из первых ему позвонили президент Франции, израильский премьер-министр, австрийский канцлер, генеральный секретарь НАТО и другие влиятельные политики.

#сша #Дональд Трамп #Аргентина #встреча #мар-а-лаго #Хавьер Милей
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