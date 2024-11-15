Трамп выдвинул своих адвокатов на посты замгенпрокурора и его помощника

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора и его помощника.

«Я рад объявить о том, что Тодд Бланш будет служить заместителем генерального прокурора в моей администрации. Тодд является отличным адвокатом, который станет важным лидером в министерстве юстиции, исправляя то, что слишком долго было сломано в системе правосудия», - приводит РИА Новости сообщение Трампа.

Напомним, Бланш является личным адвокатом Дональда Трампа и представлял его интересы на суде по делу о подлоге документов при выплатах актрисе Сторми Дэниелс.

Будущий глава Белого дома также объявил, что его второй адвокат Эмил Боув станет главным помощником Бланша.

Ранее Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра здравоохранения и социальных служб, предложив на эту должность Роберта Кеннеди-младшего.

Трамп рассчитывает, что тот сможет восстановить традиционную систему научных исследований и положит конец эпидемии хронических заболеваний в США.