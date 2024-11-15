Бойцы ВС РФ захватили «крестоносца» ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие танкового батальона горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» захватили в бою, а после успешно эвакуировали танк украинских боевиков. Это произошло на Красноармейском направлении спецоперации.

Перегоняли боевую машину в два этапа. Сначала саперы провели инженерную разведку, чтобы исключить минирование танка. Затем трофей с крестами на бортах отбуксировали в безопасный район, где им займутся наши инженеры. Не исключено, что в ближайшем будущем танк ВСУ будет вести огонь по своим бывшим хозяевам.

«Дефектовку сделаем, наметим необходимый объем работ, посчитаем, сколько надо запчастей и каких, ну и приступим к ремонту. Визуально на мину наехал, но бывают и внутренние повреждения, когда не работает система, неисправны какие-то блоки, прицел. Будем все менять, восстанавливать. Наши танки намного лучше готовятся к бою. Восстановим, подготовим и отправим в бой», - рассказал командир взвода Дмитрий Белоусов.

Украинский танк подорвался на противотанковой мине, после чего потерял ход. Добили машину операторы FPV-дронов. О судьбе украинского экипажа бронемашины ничего не известно.

Боевая техника ВСУ часто становится добычей наших военнослужащих. В минувший понедельник тульские десантники захватили и эвакуировали трофейные БМП М2 «Брэдли» и бронеавтомобиль Kipri в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.