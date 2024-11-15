Косатка, которая более суток провела на суше на Камчатке, спасена

Косатку, которую выбросило на берег на Камчатке, выпустили в море, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо», — следует из сообщения.

В реализации нового плана по спасению хищника участвовали волонтеры, добровольцы и тяжелая техника. Животное перевезли в устье и успешно выпустили в море.

Напомним, что состояние косатки оценивалось, как плохое, а шансов на ее спасение было мало, так как она больше суток находилась на суше.

Ранее камчатские волонтеры смогли спасти стаю косаток. Тогда их вручную перемещали в глубокие места, где подступала вода.