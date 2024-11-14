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Косатку выбросило на берег на Камчатке

Лебедев сообщил, что животное лежит уже давно, так как на теле видны раны.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 04:07:57
© Фото: lsv_palana, VK © Видео: lsv_palana, VK

На Камчатке возле села Устьевое снова выбросило косатку на берег, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«В километре от устей с. Устьевое в сторону Усть-Большерецка опять выбросило косатку», — следует из сообщения.

По его словам, состояние животного на данный момент плохое. На теле видны раны, также у косатки потрескана кожа. Лебедев отметил, что это может свидетельствовать о том, что она давно лежит у берега.

Волонтеры и спасатели начали операцию по спасению животного, сейчас ее подтащили к линии моря. Однако министр по ЧС считает, что на этот раз шансов на спасение меньше.

В октябре на Камчатке стая косаток попала в ловушку на мелководье. Животных перемещали вручную в глубокие места, где подступала вода. В итоге их удалось спасти.

#Камчатка #Животные #спасение #косатка #Сергей Лебедев #Устьево
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