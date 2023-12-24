В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Набиуллина признала необходимость повысить ставку еще весной

Ирина Елагина
13:23 24.12.2023
Глава ЦБ РФ заявила, что денежно-кредитная политика была слишком мягкой.
Набиуллина признала необходимость повысить ставку еще весной
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

ЦБ РФ мог еще весной принять жесткие меры в денежно-кредитная политике и повысить ставку на фоне инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина РБК.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше», - сказала Набиуллина.

Она пояснила, что «инфляционное давление начало расти во второй половине года», и назвала достаточно высоким темп роста цен, добавив, что он «сильно выше нашей цели по инфляции.

Набиуллина уточнила, что еще регулятор мог и раньше принять жесткие меры.

«Например, весной», - пояснила Набиуллина.

По данным ЦБ РФ, в стране сохраняются «высокие инфляционные ожидания», а это означает, «чем выше инфляционные ожидания, тем, конечно, сложнее снижать инфляцию».

Напомним, что в этом году ключевая ставка в течение июля-декабря поднималась пять раз и выросла с 7,5% до 16% - последнее решение принято 15 декабря.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
ДНК бабуинов помогло найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.