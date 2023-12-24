Набиуллина признала необходимость повысить ставку еще весной

Глава ЦБ РФ заявила, что денежно-кредитная политика была слишком мягкой.

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ЦБ РФ мог еще весной принять жесткие меры в денежно-кредитная политике и повысить ставку на фоне инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина РБК.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше», - сказала Набиуллина.

Она пояснила, что «инфляционное давление начало расти во второй половине года», и назвала достаточно высоким темп роста цен, добавив, что он «сильно выше нашей цели по инфляции.

Набиуллина уточнила, что еще регулятор мог и раньше принять жесткие меры.

«Например, весной», - пояснила Набиуллина.

По данным ЦБ РФ, в стране сохраняются «высокие инфляционные ожидания», а это означает, «чем выше инфляционные ожидания, тем, конечно, сложнее снижать инфляцию».

Напомним, что в этом году ключевая ставка в течение июля-декабря поднималась пять раз и выросла с 7,5% до 16% - последнее решение принято 15 декабря.