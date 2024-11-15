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Артиллерия группировки «Север» отбросила ВСУ с позиций в приграничье

Опытный расчет пушки «Гиацинт-Б» способен поразить вражескую цель на расстоянии до 28 километров.
2024-11-15 06:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили бронетехнику, укрепления и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Работа по вражеским целям ведется ежедневно. Помимо прочего, уничтожаются пункты временной дислокации националистов, управления связью и средства РЭБ.

«По дальнобойности она 28 километров. Мы очень точно стреляем. Цели бывают разные: польская, американская военная техника, пехота, танки и укрепления противника. За один день мы поразили три цели», - рассказал наводчик с позывным Лор.

Благодаря эффективной работе артиллерийских расчетов, наши бойцы отбрасывают противника со своих позиций. Для защиты от воздушного нападения работают расчеты противовоздушной обороны.

Координаты обнаруженных целей командованию артиллерийских батарей поступают напрямую от воздушной разведки. После этого расчеты «Гиацинтов» наводятся и открывают огонь.

Для стрельбы используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые способны уничтожить живую силу и бронетехнику врага. Работают военнослужащие с закрытых огневых позиций, которые тщательно маскируются.

За мужество и героизм, проявленные при защите Курской области военнослужащие артиллерийской батареи представлены к государственным и ведомственным наградам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #Гиацинт
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