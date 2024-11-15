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СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в доме в Одинцово

Точные причины возгорания будут установлены после результатов пожарно-технической экспертизы.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 23:28:27
© Фото: mosoblproc, Telegram

После пожара в частном доме в Одинцово, где находился Центр помощи жертвам домашнего насилия, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ», — следует из заявления ГСУ СК по Подмосковью.

Из-за возгорания госпитализированы 21 человек, среди них есть дети. Пятеро направлены в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом.

В прокуратуре московской области сообщили, что точные причины возгорания будут установлены после результатов пожарно-технической экспертизы.

#пожар #Подмосковье #Одинцово #пострадавшие #Уголовное дело #СК
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