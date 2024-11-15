112: при пожаре в кризисном центре в Одинцово пострадал 21 человек

Двадцать один человек, включая 18 детей, пострадали при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает паблик «112».

Пятерых пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. Все они отравились угарным газом.

«В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре двух человек. Остальные покинули здание самостоятельно», - добавили в пресс-службе МЧС России.

К этой минуте пожар локализован. Известно, что Центр помощи жертвам домашнего насилия располагался в частном доме в деревне Чегасово.

На момент прибытия первых спасательных подразделений пламя бушевало на площади в 300 квадратных метров.

Сейчас территория оцеплена. Пожарные продолжают тушение. О причинах возгорания пока не сообщается.