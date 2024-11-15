На Камчатке начали новый план по спасению выброшенной на берег косатки

Косатку, которую выбросило на берег возле села Устьевое на Камчатке, спустя сутки остается на суше, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Косатка пока на месте. Реализуем новый план сегодня. Вчерашняя стратегия удачи не принесла», — следует из сообщения.

Стратегия по спасению животного, которую использовали ранее, не сработала, сегодня начинается реализация нового плана.

По словам министра по ЧС, хищника выбрасывает обратно на берег. Отмечается, что животное не может выйти в воду отчасти из-за плохого состояния. Лебедев сообщил, что косатка практически не предпринимает попыток плыть.

Ранее стало известно, что косатку выбросило на берег. Уже тогда на ее коже были видны раны и трещины.

На Камчатке это уже не первый подобный случай. В октябре стая косаток попала в ловушку на мелководье. Волонтеры обливали их водой до наступления прилива, а после они смогли выплыть.