Выборы президента в США никак не повлияли на успехи ВСУ на фронте, а у некоторых боевиков ВСУ присутствует ощущение надвигающейся бури. Об этом пишет агентство Associated Press.

Опрошенный его корреспондентами боевик признался, что избрание Дональда Трампа «что-то изменит в его жизни», но любые попытки выяснить, что именно - «это политические игры».

«И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», - говорится в статье.

Еще один опрошенный боевик ВСУ рассказал, что читая новости о ситуации на линии боевого соприкосновения его посещают мысли сложить оружие и сдаться.

Ранее в Пентагоне пообещали, что Украина будет еженедельно получать новые пакеты военной помощи, вплоть до ухода действующей администрации Белого дома.

В распоряжении американского оборонного ведомства $9,3 млрд согласованной военной помощи для ВСУ. Кроме того, киевский режим может получить доходы от замороженных российских активов.