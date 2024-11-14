Украинские боевики обстреляли центр Горловки, 13 человек ранены

В результате украинского обстрела центра Горловки в ДНР пострадали 13 человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее это число равнялось 12, количество пострадавших увеличивается.

«В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден ряд домостроений», - уточнил глава города в своем Telegram.

Одна женщина была доставлена в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщила главврач медучреждения. В результате атаки противника также повредилась инфраструктура ряда предприятий Горловки и гражданский автотранспорт, добавил мэр.

На прошлой неделе удар украинского беспилотника по автомобилю в Горловке привел к двум смертям, жертвами стали работники коммунального предприятия, сообщил Приходько.