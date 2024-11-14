МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинские боевики обстреляли центр Горловки, 13 человек ранены

Одну пострадавшую жительницу доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 15:57:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате украинского обстрела центра Горловки в ДНР пострадали 13 человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее это число равнялось 12, количество пострадавших увеличивается.

«В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден ряд домостроений», - уточнил глава города в своем Telegram.

Одна женщина была доставлена в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщила главврач медучреждения. В результате атаки противника также повредилась инфраструктура ряда предприятий Горловки и гражданский автотранспорт, добавил мэр.

На прошлой неделе удар украинского беспилотника по автомобилю в Горловке привел к двум смертям, жертвами стали работники коммунального предприятия, сообщил Приходько.

#ДНР #Горловка #Обстрел #раненые #иван приходько
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 