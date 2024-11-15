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FPV-дрон уничтожил замаскированный автомобиль ВСУ в курском приграничье

Машину боевиков выявили при помощи разведывательного беспилотника российские военнослужащие из состава группировки войск «Север».
2024-11-15 16:51:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного автомобиля украинских боевиков в приграничном районе Курской области. 

Машину, несмотря на маскировку, обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север». Они применили для этого разведывательный беспилотник. 

Проанализировав данные, российские военнослужащие решили привлечь оператора FPV-дрона. Тот добился прямого попадания, уничтожив автомобиль - результатом удара стали взрыв и пожар.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон подкрался и влетел в технику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Автомобиль #Курская область #ВСУ #уничтожение #приграничье #FPV-дроны
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