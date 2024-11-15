FPV-дрон уничтожил замаскированный автомобиль ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного автомобиля украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

Машину, несмотря на маскировку, обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север». Они применили для этого разведывательный беспилотник.

Проанализировав данные, российские военнослужащие решили привлечь оператора FPV-дрона. Тот добился прямого попадания, уничтожив автомобиль - результатом удара стали взрыв и пожар.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон подкрался и влетел в технику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.