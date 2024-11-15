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Российский FPV-дрон подкрался и влетел в технику ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по военной технике украинских боевиков, укрытой под навесами.
2024-11-15 15:36:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. На записи показано, как оператор словно своими глазами видит окружающую обстановку исходя из видеоинформации, поступающей в режиме реального времени, и управляет беспилотником.

Дрон движется очень низко и медленно, огибая деревья. Когда в кадр попадает замаскированная техника ВСУ, скорость полета увеличивается. FPV-дрон влетает в цель, и запись обрывается. Также на видео показаны кадры, снятые другим беспилотником с высоты птичьего полета и фиксирующие результаты попадания. В момент удара происходят детонация и возгорание.

В описании к видео сказано, что укрытую в лесу военную технику обнаружила разведка группировки войск «Север» с помощью БПЛА. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #FPV-дрон
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