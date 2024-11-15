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Космонавты рассказали, как будут праздновать Новый год на МКС

Сейчас на станции находятся россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 16:05:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский экипаж на Международной космической станции (МКС) планирует наряжать елку перед Новым годом, на борту есть гирлянды и небьющиеся игрушки, а в случае если космический корабль «Прогресс» привезет необходимые ингредиенты, то еще и приготовят салат оливье. Об этом на пресс-конференции рассказал космонавт Алексей Овчинин.

«Елку мы будем наряжать, если это можно так назвать, перед Новым годом, в выходные перед Новым годом, когда у нас будет чуть больше свободного времени. У нас тут есть на борту елочка, конечно, это не такая, как на Земле, это имитация», - поделился он.

Дополнительно в космических новогодних планах - посмотреть легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам космонавтов, вместе с «Прогрессом» перед праздником экипаж ожидает посылки от родных и близких.

На МКС всегда есть работа, поэтому свободного времени не так много, добавили члены экипажа. Если удается выкроить такие минутки, космонавты предпочитают общаться с семьей, делать фотосъемки со станции, смотреть фильмы или читать книги, иногда могут сыграть на гитаре.

Напомним, сейчас на МКС работают россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Вместе с ними трудятся астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Горбунов и Хейг прибыли на орбиту в конце сентября текущего года на пилотируемом корабле Crew Dragon.

#космос #Новый год #космонавты #мкс #Иван Вагнер #алексей овчинин #Александр Горбунов
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