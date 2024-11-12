ВС РФ уничтожили FPV-дроном автомобиль ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие ударом FPV-дрона сожгли украинский автомобиль в приграничном районе Курской области. Видео с попаданием беспилотника по вражеской машине, спрятанной под деревом, показало Министерство обороны России.

На записи демонстрируется полет дрона от первого лица. Камера позволяет глазами оператора видеть все, что происходит вокруг. Военнослужащий контролирует полет дрона, основываясь на получаемой информации и ведя аппарат прямо на цель. В момент удара запись обрывается.

Также показаны кадры объективного контроля, снятые другим беспилотником, подтверждающие, что FPV-дрон попал точно в цель. После удара происходит детонация и машина загорается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.