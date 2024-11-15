Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Вопрос практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта стал предметом телефонного разговора президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Договоренности ранее были достигнуты в ходе госвизита Путина в Азербайджан в августе 2024 года, а также после недавних контактов в Баку премьер-министра Михаила Мишустина.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - добавила пресс-служба Кремля.

Ранее российский лидер отметил позитивную динамику развития экономических отношений Москвы и Баку. По словам Путина, торговый оборот между странами составляет более четырех миллиардов долларов и есть перспективы проектов в сфере энергетики и инфраструктурного развития.