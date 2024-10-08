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Путин встретился с президентом Азербайджана в Москве

В ходе встречи президент РФ отметил позитивную динамику развития экономических отношений двух стран.
Алексей Курильченко 2024-10-08 13:47:09
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Беседа состоялась в Большом Кремлевском дворце в Москве. В ходе встречи российский лидер отметил позитивную динамику развития экономических отношений двух стран.

«Отношения развиваются позитивно, мы отмечали это еще во время визита в Азербайджан: четыре с лишним миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда - наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития», - заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что на предстоящем саммите лидеров стран СНГ будут намечены перспективы на дальнейшее развитие отношений.

Алиев в свою очередь поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и указал на возможность обсудить вопросы актуальной повестки дня.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин также переговорит с премьером Армении Николом Пашиняном перед заседанием совета глав стран-участниц СНГ. На этой встрече будут обсуждаться вопросы нормализации отношений Армении и Азербайджана. Ушаков добавил, что трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева не планируется.

#Москва #в стране и мире #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #встреча
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