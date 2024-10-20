Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Казани утром 20 октября временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов аэропорт временно закрыли на прилет и вылет, говорится в сообщении.

Авиадиспетчеры и службы воздушной гавани, а также экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

В 9:30 ограничения на прием и выпуск самолеты в аэропорту Казани были сняты, сообщили в Росавиации. Данных об ушедших на запасные аэродромы судах нет.

В онлайн-табло воздушной гавани указано, что вылет и прибытие примерно двух десятков рейсов задержаны.