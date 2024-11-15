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ВСУ потеряли более 100 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также российским войскам удалось уничтожить танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две гаубицы, миномет и станцию РЭБ.
2024-11-15 14:24:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России озвучило потери противника за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Неприятель потерял более 100 военнослужащих. 

Кроме этого, сообщается, что ВС РФ за это время на этом направлении смогли уничтожить украинский танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Из вооружения неприятель лишился двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также потерял миномет и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Степановка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери #приграничье #Курское направление
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