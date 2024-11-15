Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Степановка в Донецкой Народной Республике.

Российское оборонное ведомство уточнило, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также отмечено, что они продолжили продвижение в глубину украинской обороны.

Кроме этого, МО РФ добавило, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике девятнадцати бригад противника, а также отразили 65 неприятельских контратак.

В зоне ответственности группировки противник потерял за неделю 3 235 боевиков, а также пять танков, включая один Leopard. Еще враг лишился 26 других боевых бронированных машин, 33 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие модифицировали трофейную БМП Bradley.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.