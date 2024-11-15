Российские войска освободили Степановку на территории ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Степановка в Донецкой Народной Республике.
Российское оборонное ведомство уточнило, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также отмечено, что они продолжили продвижение в глубину украинской обороны.
Кроме этого, МО РФ добавило, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике девятнадцати бригад противника, а также отразили 65 неприятельских контратак.
В зоне ответственности группировки противник потерял за неделю 3 235 боевиков, а также пять танков, включая один Leopard. Еще враг лишился 26 других боевых бронированных машин, 33 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие модифицировали трофейную БМП Bradley.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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