Рязанское училище ВДВ отмечает 106-ю годовщину со дня основания

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отмечает 106-ю годовщину со дня основания. Звание Героя России получил 141 выпускник, 55 из них - в ходе СВО. В учебном заведении побывал наш корреспондент Никита Гольдин.

У Дениса Азарьева уже долгий боевой путь в Воздушно-десантных войсках. В зоне СВО он был оператором БПЛА, теперь курсант в Рязанском гвардейском училище ВДВ.

«Хочу стать офицером. Интересно здесь. Совершаем десантирования с самолетов, вертолетов. Здесь тренажеры интересные. Делюсь своим опытом с товарищами, которые пришли со срочной службы, которые пришли со школы», - рассказывает Азарьев.

Беспилотниками Денис управляет отлично, теперь задача - овладеть сложным маневренным парашютом «крыло» на тренажере. Почти как 5D-фильм, только все зависит от собственных действий. Малейшая ошибка или нештатная ситуация может стать угрозой для жизни при настоящем десантировании. Поэтому действия прорабатывают сначала виртуально.

Уже 106 лет в этом училище готовят первоклассных специалистов. Выпускники славятся своими подвигами, что видно по десяткам бюстов на Аллее Героев. Поступают не только школьники, но и участники спецоперации.

Имеется тактический класс управления боем, где курсанты учатся руководить действиями подразделений. В арсенале есть тренажеры, которые необходимы для обучения использованию стрелкового оружия, БПЛА, управлению БМП, танками и ЗРК.

Слаженность действий - залог успеха. Каждый должен побывать на месте командира роты и взвода, чтобы научиться правильно организовать взаимодействие. Сегодня на командной должности практикуется Максим Тазов. Он поступил из зоны спецоперации. Сослуживцам запомнился тем, что контузил гранатометным выстрелом экипаж ВСУ на Bradley, после чего просто забрал боевую машину. На его груди два ордена Мужества, а справа небольшие нашивки - за два легких ранения и одно тяжелое.

«Расстояние контакта - два-три метра. Позицию мы забрали, положили около шести-семи человек. Забрал пленного», - говорит Тазов.

Несмотря на большой боевой опыт, еще многому предстоит научиться. РВВДКУ - единственный вуз, который специализируется на подготовке десантников.

Свободное падение - целое искусство. Курсантов учат планировать в аэротрубе, а приземляться в воду они умеют так же хорошо, как и на сушу. В этом помогает акваланг типа «амфора». Он не выпускает пузыри, а запас кислорода на 4,5 часа - десантник незамеченным может подобраться к противнику. Учебный процесс постоянно совершенствуют, преподаватели тоже регулярно отправляются в зону СВО, чтобы передавать курсантам самые актуальные знания.

«И местность, и, в частности, порядок действий. Те вводные, которые отрабатываются на этом аппаратном комплексе. Все взято из личного опыта», - говорит заместитель начальника кафедры вооружения и стрельбы с позывным Весна.

Сегодняшняя годовщина вуза без праздничного концерта. У десантников есть задачи важнее, и все усилия - на подготовку. Первокурсники рассчитывают траекторию первого выстрела, нужно попасть в движущуюся мишень с учетом дождя и ветра. Затем проходит практика на электронном тренажере. В конце месяца отправятся на полигон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.