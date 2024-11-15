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Боец ВС РФ под обстрелом спас икону из разрушенного дома под Соледаром

Теперь лик Спасителя стал святыней полевого храма.
Ирина Егорова Варвара Шрадер 2024-11-15 13:05:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский военнослужащий спас икону из разрушенного здания под Соледаром во время выполнения боевой задачи. Об этом военкору «Звезды» Варваре Шрадер рассказал протоиерей Владислав.

«Во время боевых действий один из бойцов во время обстрела забежал в полуразрушенный дом и там в темном углу нашел ее, схватил и на груди вынес из здания», - сказал священник. 

Несмотря на ранение ключицы, боец смог передать икону товарищам из добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Икону почистили, сохранили. Теперь лик Спасителя стал святыней полевого храма, добавил протоиерей.

В зоне спецоперации священнослужители проводят для бойцов службы и молебны, консультируют их по религиозным вопросам. У бойцов  есть возможность прийти к священнослужителю для частной беседы.

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