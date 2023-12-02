В зоне СВО организовали работу полевых православного и буддийского храмов
На Южно-Донецком направлении недалеко от линии боевого соприкосновения для военнослужащих группировки войск «Восток» организовали работу полевых православного и буддийского храмов.
«В условиях СВО очень важна духовная поддержка военнослужащих. Многие воины, особенно перед отправкой на передовую, приходят в полевой храм, молятся, просят благословления у священника и задают вопросы, связанные с военной деятельностью», - сказал полковой священник отец Олег.
Полевой православный храм с полковым священником действует на протяжении долгого времени, а совсем недавно по инициативе командования и при поддержке правительства Республики Бурятия нашим военным доставили из Улан-Удэ традиционную бурятскую юрту, на базе которой оборудовали полевой дацан, где военнослужащих окормляет настоящий буддийский лама.