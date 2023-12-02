В зоне СВО организовали работу полевых православного и буддийского храмов

«Третья командировка - и ни в одной из них я не почувствовал, что кто-то боится. Настрой боевой. "Закончим и поедем" - с таким намерением. У парней настрой такой», - рассказал буддийский лама Алдар.

© Минобороны России

В любое время бойцы различных конфессий имеют возможность прийти в культовое сооружение и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения тех или иных предметов. В храмах военные священники проводят для военнослужащих службы и молебны, осуществляют духовное окормление паствы, консультируют бойцов по религиозным вопросам.

Ранее «Звезда» рассказала, как на Южно-Донецкое направление к нашим бойцам прибыли представители трех вероисповеданий - православного христианства, буддизма и ислама. Один из прибывших к военнослужащим «Восточной» группировки войск - митрополит Дмитрий - заявил, что не нашел бы себе оправдания, если бы этого не сделал.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.