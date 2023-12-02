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В зоне СВО организовали работу полевых православного и буддийского храмов

07:20 02.12.2023
На Южно-Донецком направлении действуют полевые православный храм и дацан. Бойцы различных конфессий могут прийти в культовое сооружение и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Южно-Донецком направлении недалеко от линии боевого соприкосновения для военнослужащих группировки войск «Восток» организовали работу полевых православного и буддийского храмов.

«В условиях СВО очень важна духовная поддержка военнослужащих. Многие воины, особенно перед отправкой на передовую, приходят в полевой храм, молятся, просят благословления у священника и задают вопросы, связанные с военной деятельностью», - сказал полковой священник отец Олег.

Полевой православный храм с полковым священником действует на протяжении долгого времени, а совсем недавно по инициативе командования и при поддержке правительства Республики Бурятия нашим военным доставили из Улан-Удэ традиционную бурятскую юрту, на базе которой оборудовали полевой дацан, где военнослужащих окормляет настоящий буддийский лама.

© Минобороны России

«Третья командировка - и ни в одной из них я не почувствовал, что кто-то боится. Настрой боевой. "Закончим и поедем" - с таким намерением. У парней настрой такой», - рассказал буддийский лама Алдар.

В любое время бойцы различных конфессий имеют возможность прийти в культовое сооружение и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения тех или иных предметов. В храмах военные священники проводят для военнослужащих службы и молебны, осуществляют духовное окормление паствы, консультируют бойцов по религиозным вопросам.

Ранее «Звезда» рассказала, как на Южно-Донецкое направление к нашим бойцам прибыли представители трех вероисповеданий - православного христианства, буддизма и ислама. Один из прибывших к военнослужащим «Восточной» группировки войск - митрополит Дмитрий - заявил, что не нашел бы себе оправдания, если бы этого не сделал.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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