Песков: Путин в беседе с Шахназаровым обещал рассмотреть проблему YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин в беседе с Кареном Шахназаровым обещал рассмотреть проблему замедления YouTube.

Однако изначально сложности с доступом к видеохостингу связаны с тем, что он не хочет соблюдать законы нашей страны, хотя обязан это делать, отметил представитель Кремля.

При этом работа YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, уверен Песков. Он переадресовал в Роскомнадзор вопрос о замедлении площадки.