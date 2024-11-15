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Песков: Путин в беседе с Шахназаровым обещал рассмотреть проблему YouTube

Изначально сложности с доступом к видеохостингу связаны с тем, что он не хочет соблюдать законы нашей страны, отметил представитель Кремля.
Анна Назайкина 2024-11-15 12:38:15
© Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин в беседе с Кареном Шахназаровым обещал рассмотреть проблему замедления YouTube.

Однако изначально сложности с доступом к видеохостингу связаны с тем, что он не хочет соблюдать законы нашей страны, хотя обязан это делать, отметил представитель Кремля.

При этом работа YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, уверен Песков. Он переадресовал в Роскомнадзор вопрос о замедлении площадки.

#карен шахназаров #Владимир Путин #Дмитрий Песков #YouTube #Видеохостинг
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