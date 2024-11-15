Российские военнослужащие модифицировали трофейную БМП Bradley

Американская боевая машина пехоты Bradley на ходу ведет огонь из автоматической пушки. Техника останавливается и высаживает десант, который движется на штурм опорника. Нет – это не видео взятое у противника. Бойцы наши. И экипаж тоже. Эта БМП - трофей бойцов группировки «Центр», захваченный у села Сокол в ДНР.

«Нами подбита, отработали по гусенице, когда фронт подвинулся вперед, мы ее отремонтировали и вывезли. И теперь она трудится на благо нашей Родины», - рассказывает командир батальона 30-й бригады ЦВО Елисей Моторин.

Сейчас на трофейном Bradley проводят занятия на полигоне, чтобы личный состав знал врага в лицо. Изучил все тонкости - сильные и слабые стороны. Управляет заморской БМП механик-водитель БТРа. Здесь ему гораздо проще - две большие педали, штурвал и ручка коробки передач.

«Минус единственный, что коробка автомат, и ей тяжело в горку подниматься, особенно по грязи, она пробуксовывает. БТР включил все мосты, и забирается он намного энергичнее, веселее. Тут автомат включил, педаль в пол и погнал, и все зависит от машины, от водителя мало чего», - объясняет механик-водитель Валерий Соловьев.

Изучали трофейную машину всем миром. Как шутят бойцы, «методом научного тыка». Теперь это американец с русской душой. Частично уже состоит из отечественных деталей. И немного русифицирован. Там, где написано по-английски, теперь кусочки скотча с пометками на русском.

«Она без задней двери была, пришлось искать вторую такую, снимать с нее дверь, механизм этой двери снят вообще с третьей машины. Ее можно назвать Франкенштейном, мы сюда уже чего только ни насовали, половина датчиков от БМП, фары от БТР», - говорит наводчик-оператор Валентин Смирнов.

Экипаж Bradley состоит из трех человек. Мехвод, наводчик и командир. Плюс отсек для перевозки пехоты. Внутри американской БМП после боев уже достаточно потрепано, но очень объемный десантный, могут поместиться шесть человек в полной амуниции плюс БК. Кроме того, наши умельцы наварили сверху антидроновую защиту.

Эту БМП, как и другие, сейчас обкатывают на полигонах и готовят уже к реальной боевой задаче, чтобы обратить технику НАТО против ее бывших владельцев. Благо трофейных боеприпасов к Bradley у наших хватает.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.