Россия опубликовала концепцию председательства в СНГ

На сайте Кремля опубликовали документ с концепцией председательства России в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на документ.

Сообщается, что Россия намерена повышать роль Содружества как площадки для межгосударственного диалога по широкому кругу тем, включая координацию внешнеполитической деятельности и продвижение совместных инициатив. Планируется также «углубление экономической интеграции», включающее в себя сотрудничество в большинстве экономических сфер.

«Кроме того, Россия будет работать над совершенствованием механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств-участников Содружества и укреплением сотрудничества в военной сфере», - отметили в RT.

Напомним, с 1 января 2024 года председательство в СНГ перешло к России. В программу председательства включено 150 мероприятий, главным среди которых называется саммит, запланированный на 8 октября в Москве.