МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы беспилотника навели авиаудар по пункту дислокации врага в ДНР

Российская авиация сбросила на пункт временной дислокации противника авиабомбу ФАБ-500.
2024-11-15 11:47:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью беспилотника ZALA группировки войск «Восток». Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой.

«Командованием было принято решение, данный пункт передали под авиацию, авиация запустила ФАБ-500», - рассказал оператор БПЛА с позывным Ворон.

В описании к видео сказано, что в составе расчета беспилотника ZALA два человека. Военнослужащие действуют слаженно и быстро, поскольку противник пытается их вычислить.

«Противник пытается обнаружить, потому что разведывательный самолет - это для него прямая угроза», - рассказал оператор БПЛА с позывным Хома.

По словам Хомы, по району, в котором находились военнослужащие, вели огонь из РСЗО HIMARS, также наносили удары украинские FPV-дроны.

Операторы беспилотников ZALA постоянно ведут разведку в зоне боевых действий, с их помощью корректируют удары авиации и артиллерии, а также фиксируют результаты попаданий.

Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк украинских националистов. Операторы ZALA заметили замаскированную вражескую машину, экипаж которой вел огонь по нашим позициям. Координаты передали на пункт управления. Довершил дело «Ланцет». Операторы БПЛА ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #СВО #ZALA
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 