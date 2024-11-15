Операторы беспилотника навели авиаудар по пункту дислокации врага в ДНР

Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью беспилотника ZALA группировки войск «Восток». Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой.

«Командованием было принято решение, данный пункт передали под авиацию, авиация запустила ФАБ-500», - рассказал оператор БПЛА с позывным Ворон.

В описании к видео сказано, что в составе расчета беспилотника ZALA два человека. Военнослужащие действуют слаженно и быстро, поскольку противник пытается их вычислить.

«Противник пытается обнаружить, потому что разведывательный самолет - это для него прямая угроза», - рассказал оператор БПЛА с позывным Хома.

По словам Хомы, по району, в котором находились военнослужащие, вели огонь из РСЗО HIMARS, также наносили удары украинские FPV-дроны.

Операторы беспилотников ZALA постоянно ведут разведку в зоне боевых действий, с их помощью корректируют удары авиации и артиллерии, а также фиксируют результаты попаданий.

Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк украинских националистов. Операторы ZALA заметили замаскированную вражескую машину, экипаж которой вел огонь по нашим позициям. Координаты передали на пункт управления. Довершил дело «Ланцет». Операторы БПЛА ZALA подтвердили поражение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.